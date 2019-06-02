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Ролан Гаррос. Вавринка, Федерер и Надаль вышли в 1/4 (обновляется)

В воскресенье проходят матчи четвертого круга нижней части мужской одиночной сетки

  • 02.06.2019 20:39
  • 1833 просмотра
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Вавринка, Федерер и Надаль вышли в 1/4 (обновляется)
© Roland-Garros. Роджер Федерер
В воскресенье, второго июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки. Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.
 
Роджер Федерер в 12-й раз вышел в четвертьфинал турнира, и пятый раз не проиграл ни одного сета в первых четырех раундах.
 
Рафаэль Надаль в 13-й раз сыграет в 1/4 финала Ролан Гаррос.
 
Матч Стэна Вавринки и Стефаноса Циципаса затянулся на 5 часов и 9 минут, попав в тройку самых продолжительных матчей турнира за последние 20 лет. 
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:7(6), 7:5, 4:6, 6:3, 6:8
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6, 3:6
Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Джокович / Штруфф – Фоньини / Зверев 
Тим / Монфис – Хачанов / дель Потро 
 
Нижняя часть сетки
Вавринка – Федерер
Нисикори / Пэр – Надаль 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 02.06.2019 20:49
    0
    Вавринка хорош, не зря брал его победу за 2.15. Лишний раз убедил меня в том, что он является теневым фаворитом. С Федерером должны зарубиться как следует.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 02.06.2019 20:49
    0
    Вавринка хорош, не зря брал его победу за 2.15. Лишний раз убедил меня в том, что он является теневым фаворитом. С Федерером должны зарубиться как следует.
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