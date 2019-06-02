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Ролан Гаррос. Федерер – первый четвертьфиналист (обновляется)

В воскресенье проходят матчи четвертого круга нижней части мужской одиночной сетки

  • 02.06.2019 16:40
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Ролан Гаррос. Федерер – первый четвертьфиналист (обновляется)
© Roland-Garros. Роджер Федерер
В воскресенье, второго июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки. Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.
 
Роджер Федерер в 12-й раз вышел в четвертьфинал турнира, и пятый раз не проиграл ни одного сета в первых четырех раундах.
 
Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) 
Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Джокович / Штруфф – Фоньини / Зверев 
Тим / Монфис – Хачанов / дель Потро 
 
Нижняя часть сетки
Циципас / Вавринка – Федерер
Нисикори / Пэр – Лондеро / Надаль 
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Источник — Sport.ua

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