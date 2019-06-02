Ролан Гаррос. Федерер и Надаль вышли в четвертьфинал (обновляется)

В воскресенье, второго июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки. Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.
Роджер Федерер в 12-й раз вышел в четвертьфинал турнира, и пятый раз не проиграл ни одного сета в первых четырех раундах.
Рафаэль Надаль в 13-й раз сыграет в 1/4 финала Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6, 3:6
Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джокович / Штруфф – Фоньини / Зверев
Тим / Монфис – Хачанов / дель Потро
Нижняя часть сетки
Циципас / Вавринка – Федерер
Нисикори / Пэр – Надаль
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.