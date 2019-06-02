Ролан Гаррос. Мартич и Вондроушова сыграют в 1/4 финала (обновляется)

В воскресенье, второго июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части женской одиночной сетки.
Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.
Любопытный факт: одна из четвертьфиналисток Йоханна Конта ранее не выигрывала ни одного поединка основной сетки Открытого чемпионата Франции.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:0
Петра Мартич (Хорватия) – Кайя Канепи (Эстония) – 5:7, 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Донна Векич (Хорватия) – 6:2, 6:4
Слоан Стивенс (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Синякова / Киз – Кенин / Барти
Халеп / Свёнтек – Анисимова / Большова
Нижняя часть сетки
Стивенс / Мугуруса – Конта
Вондроушова – Мартич
Источник — Sport.ua
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