Матс ВИЛАНДЕР: «Симона Халеп — фаворитка женского чемпионата»

Знаменитый теннисист и телеведущий эксклюзивно поделился со Sport.ua мнением о Ролан Гаррос.

— Что вы можете сказать о Рафаэле Надале и его физической подготовке?

— Я считаю, что в Риме его игра была более удачной. В этом сезоне у Рафы был позитивный настрой. И его можно понять, когда ты выигрываешь один турнир, а потом ещё несколько, и в итоге попадаешь на French Open. Но я не считаю, что здесь он выложился на полную. Не знаю, выиграет он или нет, но ему нужно избегать серьезных противников в первых турах. Но как только он прорвется, я думаю, его сложно будет обыграть. В некоторых матчах Рафа ведет себя достаточно пассивно и осторожно, что может плохо для него закончиться. Хотя, матч с Циципасом в Мадриде он выиграл в 5 сетах. Скорее всего, у него был шанс обыграть Тима в Барселоне, если бы было 5 сетов.

— Расскажите о достижениях Большой тройки: Надаль, Федерер и Джокович.

— Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то, я думаю, что если Надаль не выиграет Ролан-Гаррос, то мне будет трудно представить, как он сможет осилить Уимблдон или US Open. Если же победит Джокович, то это будет очень серьезным достижением не только для него. Если он сможет выбороть эту победу, возможно, он сможет приблизиться к Федереру, величайшему теннисисту нашего времени.

— Расскажите о надеждах Роджера Федерера на Ролан-Гаррос.

— У него очень хорошие шансы. Он играл достаточно хорошо в Мадриде и в Риме. Когда ты едешь на French Open, ты знаешь, что на корте может быть жарко и быстро или влажно и медленно, и если тебе сопутствуют подходящие условия и подходящий игрок, то у тебя есть все шансы на победу. Судя по Уимблдону, я думаю, что ему комфортней всего играть на глине. Когда я смотрю его игру в Мадриде и в Риме, то вижу, что Роджер чувствует себя уверенно на этом покрытии. Я бы сказал, что он уверен в себе, думая, что Надаль не так хорош, а Новак постоянно давит на него.

— Кого считаете фаворитками женского чемпионата?

— Я думаю, что это Симона Халеп. Да, она может не выстоять против серьезных нападающих, но в целом, у нее был достаточно хороший сезон на глиняном корте. Проблема в том, что она не выиграла чемпионат и сыграла свой не самый лучший матч в финале в Мадриде с Кики Бертенс. Несмотря на это, я бы сказал, что она является очевидной фавориткой. Но ничьи очень часто случаются. И если со стороны мужчин после двух или трех раундов всегда ясно, кто выиграет, то с женской стороной, я до последнего не знаю, кто победит.

Sport.ua благодарит канале Eurosport Channel за помощь в организации интервью.



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