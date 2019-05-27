Ролан Гаррос. Расписание украинок на 28 мая

17:06 — sv_2000

не трахать спортсменке мозг, как говорил Сафронов, тоже нельзя ----------- Имел в виду трахать...

17:05 — Lazio

Нахєра так верещати як недорізаний???...

17:04 — Stelios Komnin

между прочим, Суарес - один из самых технически одаренных в женском туре. Чего только стоит бекхе...

17:03 — sv_2000

Хороший сет! Но, если на перспективу будущего намбаванства позволю немного критики.... Слишком пр...

17:02 — vizuals

Не віриться, що вона зможе повернутися. Здається, вона взагалі грає аби як сьогодні. Це добре, бо...

17:00 — Publius

Ну, не знаю, как там насчет апатии, а счет пока 6:2!!! Если это "апатия", то пусть эта "апатия" и...

17:00 — Lazio

Я теж хочу... або Даяну ... або Еліну... ноооо не судьба

17:00 — TarikUA

Сет за Даяною...

16:59 — Влад Тараненко

Почему нашу девочку против какого-то мужика поставили?