Рим. Надаль и Циципас сыграют в первом полуфинале

В пятницу, 17 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме проходят матчи 1/4 финала у мужчин.
Рафаэль Надаль и Диего Шварцман в двух сетах обыграли соответственно Фернандо Вердаско и Кеи Нисикори.
Еще одним полуфиналистом стал Стефанос Циципас, который прошел на отказе Роджера Федерера.
В последнем матче игрового дня встретятся Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро.
Рим. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Роджер Федерер (Швейцария) – отказ
Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 6:0
Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4:6, 7:6, 6:4
Пары полуфиналов
Джокович – Шварцман
Циципас – Надаль
Источник — Sport.ua
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