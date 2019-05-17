Рим. Надаль и Циципас сыграют в первом полуфинале

08:01 — trasher87 trasher87

С 1975 года это хорошо. Но извините при всем нашем застое мы пока в топ10 среди чемпионатов по ко...

07:46 — invent

Секешфехервар с 1975 года играет в еврокубках, Это то год , когда Динамо Киев в финале выиграло...