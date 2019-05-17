Рим. Конта, Плишкова и Бертенс вышли в полуфинал (обновляется)

В пятницу, 17 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме пройдут матчи 1/4 финала.
Первой полуфиналисткой стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая прошла на отказе Наоми Осаки. В случае выхода Бертенс в финал, она может подняться на второе место в мировом рейтинге.
Во втором четвертьфинале выиграла Каролина Плишкова, которая взяла у Виктории Азаренко реванш за поражение в Штутгарте.
Рим. 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – отказ
Виктория Азаренко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(5), 2:6, 2:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 3:6, 6:3, 1:6
Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция) –
Пары полуфиналов
Бертенс – Конта
Плишкова – Младенович / Саккари
Источник — Sport.ua
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