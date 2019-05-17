Рим. Конта, Плишкова и Бертенс вышли в полуфинал (обновляется)

З Динамо в основу максимум ОДИН, решта - спарінг-партнери для ... мораєсів

21:29 — Predator

ну а кто если не месси? золотую бутсу он выиграл, лучший бомбардир ЛЧ. не смотря на поражение от ...

21:22 — Тарас Чубак

Та ну, я бачив цей матч і нічого там він не загубився, моменти створював? - створював( на один ас...

21:21 — KIEWADIM

Ни в коем случае не являюсь Мессид##чером, но в этом сезоне он заслужил, несмотря на провал с Лив...