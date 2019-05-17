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Рим. Бертенс стала первой полуфиналисткой (обновляется)

На Открытом чемпионате Италии по теннису пройдут матчи 1/4 финала

  • 17.05.2019 12:55
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Рим. Бертенс стала первой полуфиналисткой (обновляется)
© MutuaMadridOpen. Кики Бертенс
В пятницу, 17 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме пройдут матчи 1/4 финала.
 
Первой полуфиналисткой стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая прошла на отказе Наоми Осаки. В случае выхода Бертенс в финал, она может подняться на второе место в мировом рейтинге.
 
Рим. 1/8 финала
 
Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – отказ
Маркета Вондроушова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) –
Виктория Азаренко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия) – 
Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция) –
 
Пары полуфиналов
 
Бертенс – Вондроушова / Конта
Азаренко / Плишкова – Младенович / Саккари
 
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Источник — Sport.ua

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