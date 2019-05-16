ВИДЕО ДНЯ. Лопатецкая с костылями на инвалидной коляске после операции

21:29 — roma.leshuk

Оставь этот вопрос не для Васи,а для миллионов своих соотечественников

21:24 — JulikoB

Что же ты Вася все по чужбинушкам скитаешься? Че в родной говени занятия не найдешь?

21:15 — Andrew Schebet

Ни фига себе!? А в Англии все на английском... и в Америке... А в Испании - на испанском! Во даю...