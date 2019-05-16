Рим. Халеп, Стивенс и Бенчич покидают турнир (обновляется)

В четверг, 16 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме проходят матчи 1/16 и 1/8 финала. Напомним, вчерашние поединки не состоялись из-за дождя.

Отметим, что в 1/16 финала проиграли несколько фавориток, в том числе и прошлогодняя финалистка Симона Халеп из Румынии.

Рим. 1/16 финала (вылет фавориток)

Кристина Младенович (Франция) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1

Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 6:4, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:5, 6:3

Рим. 1/8 финала

Кристина Младенович (Франция) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:3

Виктория Азаренко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 3:1 (отказ)

Винус Уильямс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6

Кики Бертенс (Нидерланды) – Карла Суарес Наварро (Испания)

Наоми Осака (Япония) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)

Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия)

София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия)

Пары четвертьфиналов

Верхняя часть сетки

Осака / Бузарнеску – Бертенс / Суарес-Наварро

Вондроушова / Касаткина – Конта

Нижняя часть сетки

Азаренко – Кенин / Плишкова

Младенович – Саккари / Квитова