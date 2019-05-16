Рим. Халеп, Стивенс и Бенчич покидают турнир (обновляется)

В четверг, 16 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме проходят матчи 1/16 и 1/8 финала. Напомним, вчерашние поединки не состоялись из-за дождя.
Отметим, что в 1/16 финала проиграли несколько фавориток, в том числе и прошлогодняя финалистка Симона Халеп из Румынии.
Рим. 1/16 финала (вылет фавориток)
Кристина Младенович (Франция) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 6:4, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:5, 6:3
Рим. 1/8 финала
Кристина Младенович (Франция) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:3
Виктория Азаренко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 3:1 (отказ)
Винус Уильямс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6
Кики Бертенс (Нидерланды) – Карла Суарес Наварро (Испания)
Наоми Осака (Япония) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия)
София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия)
Пары четвертьфиналов
Верхняя часть сетки
Осака / Бузарнеску – Бертенс / Суарес-Наварро
Вондроушова / Касаткина – Конта
Нижняя часть сетки
Азаренко – Кенин / Плишкова
Младенович – Саккари / Квитова
Источник — Sport.ua
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