Мадрид. Стивенс, Халеп и Бенчич сыграют в полуфинале (обновляется)

Про відсутність доброти свідчать ваші агресивні випади під будь-якою новиною про Еліну, особливо ...

20:53 — ll_pogulianka_ll

20:53 — Oleg_Yurchenko

Неужели у Морозюка все так печально с бабами, что приходится е*ать вот это?

20:51 — kot_sumy

Почитал комменты... Не меня одного, и это здорово

20:47 — ampl7

Судя по "прогрессу" Морозюка, в ближайшем будущем увидим раскоряку

20:47 — kot_sumy

Меня одного чуть не стошнило?

20:46 — Koozmich

зима хоккею не помеха))