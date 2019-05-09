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Мадрид. Стивенс, Халеп и Бенчич сыграют в полуфинале (обновляется)

На турнире Premier Mandatory в Испании проходят матчи 1/4 финала

  • 09.05.2019 19:35
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Мадрид. Стивенс, Халеп и Бенчич сыграют в полуфинале (обновляется)
© WTA. Симона Халеп
В четверг, девятого мая, на турнире в Мадриде определятся все участницы полуфиналов.
 
Третья ракетка мира Симона Халеп вышла в 1/2 финала и гарантировала себе вторую строчку рейтинга со следующей недели. В случае победы на турнире, румынка вернет себе теннисную корону.
 
Мадрид. 1/4 финала
 
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 7:5, 7:5
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 2:6, 5:7
Слоан Стивенс (США) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды) – Петра Квитова (Чехия) – 
 
Пары полуфиналов
 
Бенчич – Халеп 
Стивенс – Бертенс / Квитова
 
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Источник — Sport.ua

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