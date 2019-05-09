Мадрид. Халеп стала первой полуфиналисткой (обновляется)

16:20 — Denmark1107

Огов, кАзлітоногАвАрящІй, а до чого тут твАя рабсі-сія, та й ще як якийсь головний фАвАрІт? ...

16:06 — REALIST

тебе, зауральскому жополизу, наверно в лом было дочитать до конца... Есть твои мокшебуряы в текст...

15:59 — common_sense

40 россиян. русские по всему миру живут, а свинособаки только в рашке