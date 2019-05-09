Мадрид. Халеп стала первой полуфиналисткой (обновляется)

В четверг, девятого мая, на турнире в Мадриде определятся все участницы полуфиналов.
Третья ракетка мира Симона Халеп вышла в 1/2 финала и гарантировала себе вторую строчку рейтинга со следующей недели.
Мадрид. 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 7:5, 7:5
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) –
Слоан Стивенс (США) – Петра Мартич (Хорватия) –
Кики Бертенс (Нидерланды) – Петра Квитова (Чехия) –
Пары полуфиналов
Осака / Бенчич – Халеп
Стивенс / Мартич – Бертенс / Квитова
Источник — Sport.ua
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