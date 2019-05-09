Мадрид. Халеп и Бенчич сыграют в полуфинале (обновляется)

Желаю И Александрии и Ингульцу успехов и желания и возможности противостоять прогнозам экспертов

19:21 — «ФФУ – М а ф і я!»

С одной стороны, Тоттенхэм впервые в истории вышел в финал лиги чемпионов, и поэтому было бы крут...

19:16 — Koozmich

Ден Хааг-то чем заслужил? он в эредивизии аж на 10 месте идёт)