Мадрид. Барти, Бертенс, Халеп и Осака идут дальше (обновляется)

17:23 — Publius

Пока что такое ощущение, что вчерашняя Катерина куда-то исчезла и вместо нее появилась ... №85 в ...

17:22 — Stanislav Matusevych

Да, сегодня вообще непонятно, за счет чего можно выиграть. Бенчич и мощнее, и разнообразнее, и ст...

17:19 — vit-2

Початок так собі: Катя під нуль програла свою подачу, а потім ще й програла гейм де Бенчіч була ф...