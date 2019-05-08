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Мадрид. Барти, Бертенс, Халеп и Осака идут дальше (обновляется)

На турнире Premier Mandatory в Испании проходят матчи третьего круга

  • 08.05.2019 17:16
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Мадрид. Барти, Бертенс, Халеп и Осака идут дальше (обновляется)
© WTA. Симона Халеп
В среду, восьмого мая, в третьем круге турнира в Мадриде определятся все участницы четвертьфиналов.
 
Украину представит Катерина Козлова, которая сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии
 
Отметим, что Симона Халеп первой в сезоне выиграла двухсетовый поединок с двумя баранками. 
 
Мадрид. Третий круг
 
Симона Халеп (Румыния) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6-0, 6-0 (статистика)
Кики Бертенс (Нидерланды) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6-1, 6-2
Эшли Барти (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4-6, 6-1, 6-2
Наоми Осака (Япония) – Александра Саснович (Беларусь) – 6-2, 6-3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Катерина Козлова (Украина) 
Донна Векич (Хорватия) – Петра Мартич (Хорватия)
Слоан Стивенс (США) – Сайсай Чжэн (Китай)
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
 
Осака – Бенчич / Козлова 
Халеп – Барти
 
Нижняя часть сетки
 
Стивенс / Чжэн – Векич / Мартич 
Бертенс – Гарсия / Квитова 
 

 

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Источник — Sport.ua

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