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Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. LIVE трансляция

Украинская теннисистка сразится за выход в основную сетку турнира в Мадриде

  • 04.05.2019 08:30
  • 821 просмотр
  • 2 комментария
Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 24-летняя Ирина Мария Барэ из Румынии (№178 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Начало матча в 12:00 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Костюк    Барэ
Кв. 1   Анисимова (6:0, 2:6, 6:0) №53 WTA    Рыбарикова (7:5, 0:0 - отказ) №72 WTA
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 04.05.2019 09:41
    -1
    Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 08:47
    0
    Удачи Марте!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 08:47
    0
    Удачи Марте!
    Ссылка
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