Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. LIVE трансляция

В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 24-летняя Ирина Мария Барэ из Румынии (№178 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Начало матча в 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Барэ
|Кв. 1
|Анисимова (6:0, 2:6, 6:0) №53 WTA
|Рыбарикова (7:5, 0:0 - отказ) №72 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
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