Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. LIVE трансляция

Шахтар прибув до Львова??? Гра буде відбуватись у Харкові. Скажіть їм хтось нехай негайно вирушаю...

Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть

Реально таки, как я уже раньше писАл, Лунин стал талисманом Леганеса После его прихода коман...

08:40 — Сергей Долина

То что чемпионат России вообще здесь присутствует, это просто насмешка над всеми людьми Украины. ...

08:39 — FatalisTUA

Такое ощущение, что ты тут "новенький".. Данный ресурс, по моим наблюдениям, как минимум "ватный"...