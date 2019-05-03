Чарльсон. Калинина уступила в четвертьфинале

В четвертьфинале грунтового турнира ITF в Чарльстоне Ангелина Калинина встречалась с 569-й ракеткой мира Эммой Наварро. Украинка потерпела поражение в двух сетах – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 28 минут.

1/4 финала

Эмма Наварро (США) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 6:4, 6:4

В полуфинале Наварро точно сыграет со своей соотечественницей – либо с Кори Гауфф, либо со второй ракеткой турнира Тэйлор Таунсенд.