Чарльсон. Калинина уступила в четвертьфинале

В четвертьфинале грунтового турнира ITF в Чарльстоне Ангелина Калинина встречалась с 569-й ракеткой мира Эммой Наварро. Украинка потерпела поражение в двух сетах – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 28 минут.
1/4 финала
Эмма Наварро (США) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 6:4, 6:4
В полуфинале Наварро точно сыграет со своей соотечественницей – либо с Кори Гауфф, либо со второй ракеткой турнира Тэйлор Таунсенд.
Источник — Sport.ua
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