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Чарльсон. Калинина уступила в четвертьфинале

В полуфинал прошла Эмма Наварро

  • 03.05.2019 19:12
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Чарльсон. Калинина уступила в четвертьфинале
© WTA. Ангелина Калинина

В четвертьфинале грунтового турнира ITF в Чарльстоне Ангелина Калинина встречалась с 569-й ракеткой мира Эммой Наварро. Украинка потерпела поражение в двух сетах – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 28 минут.

1/4 финала

Эмма Наварро (США) – Ангелина Калинина (Украина, 4) – 6:4, 6:4

В полуфинале Наварро точно сыграет со своей соотечественницей – либо с Кори Гауфф, либо со второй ракеткой турнира Тэйлор Таунсенд.

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Источник — Sport.ua

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