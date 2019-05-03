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Марта Костюк – Аманда Анисимова. LIVE трансляция

Украинская теннисистка стартует в квалификации турнира в Мадриде

  • 03.05.2019 10:10
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Марта Костюк – Аманда Анисимова. LIVE трансляция
© WTA Мадрид. Марта Костюк
В пятницу, 3 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) стартует в квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Первой соперницей 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 17-летняя Аманда Анисимова из США (№53 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 13:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
 
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Источник — Sport.ua

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