Стамбул. Младенович, Вондроушова и другие поборются за выход в 1/2

Перш за все, це має бути повага до мови якою ти пишеш, а не перевірка знань, краще вчи і в тебе в...

І писав ти не лише на українській, так що не звізди.

Це говорить лише про те, що ти де...іл. А отже, цим не треба хизуватися

14:07 — sv_2000

Ага.... Тоже обратил внимание.... А ведь подавала же будь здоров, хоть и стабильности не было от ...

14:02 — vit-2

На скільки в Марти змінилася подача в порівнянні з успішною першою половиною 2018-го року: за 2 м...