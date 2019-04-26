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Стамбул. Младенович, Вондроушова и другие поборются за выход в 1/2

В пятницу состоятся четвертьфиналы турнира в Турции

  • 26.04.2019 12:42
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Стамбул. Младенович, Вондроушова и другие поборются за выход в 1/2
© WTA. Петра Мартич
В пятницу, 26 апреля, состоятся поединки 1/4 финала на грунтовом тунрире категории International в Турции.
 
Стамбул. Четвертьфинал 
 
Барбора Стрыцова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан)
Лара Аррубаррена (Испания) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Петра Мартич (Хорватия) – Кристина Младенович (Франция)
Вероника Кудерметова (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия)
 
Пары 1/2 финала
 
Аррубаррена / Вондроушова – Стрыцова / Рыбакина 
Мартич / Младенович –  Кудерметова / Гаспарян 
 
Напомним, Младенович на пути в 1/4 финала обыграла Даяну Ястремскую и Катерину Козлову.

 

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Источник — Sport.ua

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