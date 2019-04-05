Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Чарльстон. Бенчич проиграла в четвертьфинале Мартич (обновляется)

На турнире в США проходят матчи 1/4 финала

  • 05.04.2019 21:34
  • 303 просмотра
  • 0 комментариев
Чарльстон. Бенчич проиграла в четвертьфинале Мартич (обновляется)
© VolvoCarOpen
В пятницу, 5 апреля, на турнире серии Premier в Чарльстоне проходят четвертьфинальные поединки.
 
Чарльстон. 1/4 финала
 
Белинда Бенчич (Швейцария) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 4:6
Каролин Возняцки (Дания) – Мария Саккари (Греция)
Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Киз (США)
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Даниэль Коллинс (США)
 
Пары полуфиналов
 
Стивенс/Киз – Пуиг/Коллинс 
Мартич – Возняцки/Саккари
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности