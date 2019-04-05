Чарльстон. Бенчич проиграла в четвертьфинале Мартич (обновляется)

В пятницу, 5 апреля, на турнире серии Premier в Чарльстоне проходят четвертьфинальные поединки.
Чарльстон. 1/4 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 4:6
Каролин Возняцки (Дания) – Мария Саккари (Греция)Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Киз (США)
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Даниэль Коллинс (США)
Пары полуфиналов
Стивенс/Киз – Пуиг/Коллинс
Мартич – Возняцки/Саккари
Источник — Sport.ua
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