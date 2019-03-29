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WTA Майами. Барти стала первой полуфиналисткой (обновляется)

На турнире Miami Open проходят матчи 1/2 финала

  • 29.03.2019 02:03
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WTA Майами. Барти стала первой полуфиналисткой (обновляется)
© wtatennis.com. Эшли Барти
В ночь с четверга на пятницу на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами пройдут полуфинальные поединки у женщин.
 
WTA Майами. 1/2 финала
 
Анетт Контавейт (Эстония) – Эшли Барти (Австралия) - 3:6, 3:6
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия)

Финал.

Эшли Барти (Австралия) - Симона Халеп / Каролина Плишкова
 
Напомним, победа Халеп в полуфинале вернет ей титул первой ракетки мира, который сейчас принадлежит Наоми Осаке.
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Источник — Sport.ua

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