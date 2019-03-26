Майами. Изнер и Чорич вышли в четвертьфинал (обновляется)

В Милане нет вражды между двумя клубами. Соперники - да, но не враги

00:43 — jekаfunny

Я тебе ничего выкладывать не собираюсь, так как жду от тебя доказательств вины суркиса и динамо ,...

00:42 — Вадим Сташков

А в результате - МЕЧТА!!!! Пазика -на ...й, Моралеса и Пяточкина - туда же...А за ними - Падалко ...

00:36 — Вадим Сташков

А в результате - МЕЧТА!!!! Пазика -на ...й, Моралеса и Пяточкина - туда же...А за ними - Падалко ...

00:03 — Geniyfootball1985

Топить их на 3 место,этих сраных португал