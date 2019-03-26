Майами. Изнер и Чорич вышли в четвертьфинал (обновляется)

Во вторник, 26 марта, на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами будут сыграны поединки четвертого круга у мужчин.
ATP Майами. Четвертый круг
Джон Изнер (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(5), 7:6(3)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:6(4), 6:4
Борна Чорич (Хорватия) – Ник Кириос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) – Джордан Томпсон (Австралия)
Новак Джокович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) – Фрэнсис Тиафо (США)
Стефанос Циципас (Греция) – Денис Шаповалов (Канада)
Даниил Медведев (Россия) – Роджер Федерер (Швейцария)
Потенциальные четвертьфиналы
Верхняя часть сетки
Джокович / Баутиста-Агут – Изнер
Оже-Альяссим – Чорич
Нижняя часть сетки
Андерсон / Томпсон – Медведев / Федерер
Циципас / Шаповалов – Гоффен / Тиафо
Источник — Sport.ua
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