Майами. Джокович вылетел, Изнер и Чорич прошли дальше (обновляется)

02:17 — Василий Смирнов

Это не то же самое, так и не поняли до сих правила. Фернандес тогда всё равно оставался резиденто...

01:37 — jwls1914

Серьезно, если эта тема проконает, я забью хрен на эти ваши соревнования сборных. Ясен день, они ...

01:05 — andreypoltava131

павелка..рыжий и пазик - это не Украина))) также..как не Украиной была и есть рыговская шобла.......