WTA Майами. Контавейт и Барти вышли в полуфинал

Во вторник и среду на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами проходят четвертьфинальные поединки.
WTA Майами. 1/4 финала
26 марта
Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 7:5
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (6), 3:6, 6:2
27 марта
Ван Цян (Китай) – Симона Халеп (Румыния)
Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Полуфинальные пары
Контавейт – Барти
Ван Цян / Халеп – Плишкова / Вондроушова
Источник — Sport.ua
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