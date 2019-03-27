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WTA Майами. Контавейт и Барти вышли в полуфинал

На турнире Miami Open проходят матчи 1/4 финала

  • 27.03.2019 06:44
  • 1564 просмотра
  • 2 комментария
WTA Майами. Контавейт и Барти вышли в полуфинал
© WTA. Анетт Контавейт
Во вторник и среду на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами проходят четвертьфинальные поединки.
 
WTA Майами. 1/4 финала
 
26 марта
Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 7:5
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (6), 3:6, 6:2
 
27 марта
Ван Цян (Китай) – Симона Халеп (Румыния)
Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия) 
 
Полуфинальные пары
 
Контавейт – Барти 
Ван Цян / Халеп – Плишкова / Вондроушова 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 01:36
    0
    Джокер вылетел от Баутисты-Агута! Внезапно после подавляющего преимущества в первом сете.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 26.03.2019 22:54
    +2
    Молодець Анетт! Гра була дуже цікава, подальших успіхів!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 26.03.2019 22:54
    +2
    Молодець Анетт! Гра була дуже цікава, подальших успіхів!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.03.2019 01:36
    0
    Джокер вылетел от Баутисты-Агута! Внезапно после подавляющего преимущества в первом сете.
    Ссылка
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