WTA Майами. Халеп стала третьей полуфиналисткой (обновляется)

21:49 — Oles Khorungiy

Последний гвоздь в крышку гроба ффу.

21:44 — ВВВ

Треба терміново шукати для Мораєса українські корені!!!!

21:43 — dudigo78

в якійсь умовній Норвегії чи Люксембурзі може і можна по пріколу вибрати коміка президентом, але ...

21:41 — rosti79

Слава Украине! Героям слава?

21:39 — Cassini

Если отберут очки, то надо выводить всё ффу голыми на улицу и пи.. жить палками, пока не проб..се...

21:39 — DKTheBest2

Так он нигде не заигран. Если к примеру какой-то папуас, не имеющий никакого отношения к спорту и...

21:38 — dunamo-fan

Нафіга його взагалі визивали в збірну. Краще б дали шанс Кравцю чи Зозулі! З тим же Люксембургом ...