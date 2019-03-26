Майами. Контавейт – первая полуфиналистка (обновляется)

Во вторник и среду на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами будут сыграны четвертьфинальные поединки.
WTA Майами. 1/4 финала
26 марта
Се Шувэй (Тайвань) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6-3, 2-6, 5-7
Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия)
27 марта
Ван Цян (Китай) – Симона Халеп (Румыния)
Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Потенциальные полуфиналы
Контавейт – Квитова / Барти
Ван Цян / Халеп – Плишкова / Вондроушова
Источник — Sport.ua
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