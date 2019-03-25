Майами. Барти и Квитова – в 1/4, Андрееску снялась (обновляется)

23:01 — Andrew Schebet

Играть не хочет...

23:01 — p_s_l

Отдыхает - он устал)

23:01 — Bezsmolov

Вот снова Цыганков напротив ворот ну почему не проебать даже в пол силы... там отскок..рикошет.....

23:01 — футфан

У французів тоді 32 удари було 9 з яких в ствір і 72% володіння мячем. Що з цього є сьогодні?

23:00 — Олексій Коваль

Кто-нибудь подскажите, какой целью Коноплянко стоит при подаче углового около подающего?

23:00 — Александр Шевченко

У меня вопрос, что на поле делает олень Коноплянка? Вот нафига он лезет к угловому флажку и стоит...

22:59 — Papa_Kharkov1

где защита, что за проходы???

22:59 — lenares85

Будем надеятся на лучшее может Циган и второй положит

22:59 — Tristan

3-го сентября 2017 года сборная Люксембурга в матче квалификации к ЧС 2018 сыграла 0-0 на выезде ...