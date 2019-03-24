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Майами. Ван Яфань и Халеп вышли в четвертый круг (обновляется)

На турнире Miami Open проходят матчи третьего круга

  • 24.03.2019 22:59
  • 606 просмотров
  • 4 комментария
Майами. Ван Яфань и Халеп вышли в четвертый круг (обновляется)
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп
В воскресенье, 24 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами продолжают играть поединки третьего круга.
 
Напомним, американка Серена Уильямс снялась с турнира из-за травмы, таким образом китаянка Ван Цян сыграет в 1/8 финала без борьбы.
 
WTA Майами. Третий круг
 
Ван Яфань (Китай) – Даниэль Коллинс (США) – 7:5, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 6:2, 6:3
Полона Херцог (Словения) – Симона Халеп (Румыния) – 7:5, 6:7(1), 2:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 7:6(1)
Дарья Касаткина (Россия) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 1:6
 
Каролина Плишкова (Чехия) – Ализе Корне (Франция)
Татьяна Мария (Германия) – Слоан Стивенс (США)
 

Пары четвертого круга нижней части сетки

Плишкова / Корне – Путинцева
Вондроушова – Мария / Стивенс
Ван Яфань – Ван Цян
В. Уильямс – Халеп 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 25.03.2019 00:18
    0
    Мне одному показалось, что Херцог похожа на Цуренко?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.03.2019 23:43
    0
    Халеп - Вільямс. Буде цікаво
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 24.03.2019 23:29
    0
    vizuals, 24.03.2019 23:26
    Путинцеву быстро убрать, шлак из Мордора не нужен
    она же из Казахстана
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.03.2019 23:26
    0
    Путинцеву быстро убрать, шлак из Мордора не нужен
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 25.03.2019 00:18
    0
    Мне одному показалось, что Херцог похожа на Цуренко?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.03.2019 23:43
    0
    Халеп - Вільямс. Буде цікаво
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 24.03.2019 23:29
    0
    vizuals, 24.03.2019 23:26
    Путинцеву быстро убрать, шлак из Мордора не нужен
    она же из Казахстана
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.03.2019 23:26
    0
    Путинцеву быстро убрать, шлак из Мордора не нужен
    Ссылка
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