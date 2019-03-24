Майами. Андрееску переиграла Кербер

Да ладно - "автобус", они с автобусом на контрах ЧЕ выиграли и ничего. Вы ещё про автобус ещё гре...

08:56 — николай Шевченко

К нам их надо везти ! К нам . у нас посевная на удобрение пойдут как и предидущие !

08:56 — николай Шевченко

К нам их надо везти ! К нам . у нас посевная на удобрение пойдут как и предидущие !

08:56 — николай Шевченко

К нам их надо везти ! К нам . у нас посевная на удобрение пойдут как и предидущие !

08:56 — николай Шевченко

К нам их надо везти ! К нам . у нас посевная на удобрение пойдут как и предидущие !