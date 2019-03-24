Майами. Андрееску переиграла Кербер

В субботу, 23 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами проходят поединки третьего круга.
Напомним, все украинки досрочно завершили выступление в одиночном разряде.
Майами. Третий круг
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Гергес (Германия) – 6:0, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:7(4), 3:6
Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания) – 4:6, 6:7(4)
Виктория Кужмова (Словакия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 0:6, 1:6
Айла Томлянович (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:7 (7), 6:2, 6:7 (7)
Бьянка Андрееску (Канада) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:1
Остальные матчи третьего круга состоятся в игровой день 24 марта.
Источник — Sport.ua
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Мне все они симпатичны. То чего они добиваются - это результат их труда. И считаю, что чем больше качественных теннисистов, тем интересней турниры и выше цена победы в них.
Про Андреєску: вона знову це зробила - обіграла Кербер. Що можна сказати - молодець. Хоч у румунці я менше впевнений на рахунок топовості, хоча б по антропометрії - вона схильна до повноти, а зайві кілограми не стають у пригоді в тривалих матчах.
Может хватит уже кровью мериться? Средневековье какое-то.
Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
Мне все они симпатичны. То чего они добиваются - это результат их труда. И считаю, что чем больше качественных теннисистов, тем интересней турниры и выше цена победы в них.
Про Андреєску: вона знову це зробила - обіграла Кербер. Що можна сказати - молодець. Хоч у румунці я менше впевнений на рахунок топовості, хоча б по антропометрії - вона схильна до повноти, а зайві кілограми не стають у пригоді в тривалих матчах.
Может хватит уже кровью мериться? Средневековье какое-то.
Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
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