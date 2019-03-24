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Майами. Андрееску переиграла Кербер

На турнире Miami Open прошли матчи третьего круга

  • 24.03.2019 07:57
  • 2894 просмотра
  • 16 комментариев
Майами. Андрееску переиграла Кербер
© Jimmie48 Photography. Каролин Гарсия
В субботу, 23 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами проходят поединки третьего круга.
 
 
Майами. Третий круг
 
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Гергес (Германия) – 6:0, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:7(4), 3:6
Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания) – 4:6, 6:7(4)
Виктория Кужмова (Словакия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 0:6, 1:6
 
Айла Томлянович (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:7 (7), 6:2, 6:7 (7) 
Бьянка Андрееску (Канада) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:1
 
Остальные матчи третьего круга состоятся в игровой день 24 марта.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 24.03.2019 08:27
    +1
    VoOne1983, 24.03.2019 04:31
    В Осаки проблеми не ігрового, а психологічного плану, я не знаю що там в неї з Байіном вийшло, але очевидно мав місце конфлікт, хоч вони обоє заперечують. Доречі я не можу зрозуміти чому її так всі тут не люблять?? Вона дуже приємна дівчина, весела, понтів взагалі ніяких. А ще кілька разів бачив як вона коли йшла з корту, як справжня японка забирала своє сміття з собою а не лишала в бачку. Якщо говорити про гру, то скажіть коли був останній раз, як хто небудь окрім Серени брав 2 мейджори підряд???? Наомі ще дуже молода і видно, що розрив з тренером аж занадто негативно на неї вплинув. Якщо їй вдасться себе взяти в руки, то ще не раз вона тріумфуватиме на мейджорах. Доречі якщо прямо на цьому турнірі Квітова не змістить Осаку, то її вже ніхто не змістить аж до ЮСО
    Со всем с вами согласен, кроме одного - не все не любят Осаку. Скорее, некоторые завидуют её успехам. Это же касается и Бенчич, и Андрееску.
    Мне все они симпатичны. То чего они добиваются - это результат их труда. И считаю, что чем больше качественных теннисистов, тем интересней турниры и выше цена победы в них.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 24.03.2019 08:25
    +1
    Про Осаку: не треба передчасно ховати дівчину. Вона стала першою ракеткою, вигравши 2 поспіль шлеми. Нічого іншого окрім одненького І-У вона не вигравала. Розумієте до чого я веду? Правильно, давайте дочекаємося кількох наступних шлемів і тоді побачимо. Неможливо бути весь час на піку форми протягом тривалого тенісного сезону, тому частина ТОПових тенісисток планомірно готується саме під успішний виступ на шлемах.
    Про Андреєску: вона знову це зробила - обіграла Кербер. Що можна сказати - молодець. Хоч у румунці я менше впевнений на рахунок топовості, хоча б по антропометрії - вона схильна до повноти, а зайві кілограми не стають у пригоді в тривалих матчах.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.03.2019 08:21
    +1
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Она та, кем себя считает. А считает она себя латышкой.
    Может хватит уже кровью мериться? Средневековье какое-то.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 24.03.2019 04:46
    0
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Цікаво виходить, Остапенко не латишка, але дуже багато разів помічав як вона спілкується латиською мовою, і не тільки зі змі, але навіть з мамою. А от від наших українок мабуть не дочекаюсь подібного(((. Могли б хоча б раз віддати данину українській мові і дати інтерв'ю українською (Марту Костюк це не торкається)
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 24.03.2019 04:31
    +2
    В Осаки проблеми не ігрового, а психологічного плану, я не знаю що там в неї з Байіном вийшло, але очевидно мав місце конфлікт, хоч вони обоє заперечують. Доречі я не можу зрозуміти чому її так всі тут не люблять?? Вона дуже приємна дівчина, весела, понтів взагалі ніяких. А ще кілька разів бачив як вона коли йшла з корту, як справжня японка забирала своє сміття з собою а не лишала в бачку. Якщо говорити про гру, то скажіть коли був останній раз, як хто небудь окрім Серени брав 2 мейджори підряд???? Наомі ще дуже молода і видно, що розрив з тренером аж занадто негативно на неї вплинув. Якщо їй вдасться себе взяти в руки, то ще не раз вона тріумфуватиме на мейджорах. Доречі якщо прямо на цьому турнірі Квітова не змістить Осаку, то її вже ніхто не змістить аж до ЮСО
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.03.2019 23:59
    +8
    До речі, в Осаки закінчилася серія перемог після виграшу першого сету. Було 63 матчі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:58
    -2
    Почему бы всем не сказать одну простую фразу - Осака - це таке собі. Нет, всем нужно дождаться, пока она опустится до ITF
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.03.2019 23:56
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:55
    Це все змінює
    Сарказм зараховано
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:55
    0
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Це все змінює
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.03.2019 23:54
    -1
    Може хоч тепер Квітова стане першою ракеткою, в Маямі буду вболівати за неї
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.03.2019 23:54
    +1
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:48
    -1
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Даяну я бы не употреблял в качестве аргумента. Она только выбралась в игроки ВТА тура в отличие от Осаки, которая тут околаивается уже добрые несколько лет. У Даяны кстати игра не такая и простая. Видимо там мама всем заправляет, а у нее сейчас проблемы с глазом.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    +5
    vizuals, 23.03.2019 23:41
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:41
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    +4
    vizuals, 23.03.2019 23:36
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:36
    +2
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.03.2019 23:59
    +8
    До речі, в Осаки закінчилася серія перемог після виграшу першого сету. Було 63 матчі
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    +5
    vizuals, 23.03.2019 23:41
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    +4
    vizuals, 23.03.2019 23:36
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 24.03.2019 04:31
    +2
    В Осаки проблеми не ігрового, а психологічного плану, я не знаю що там в неї з Байіном вийшло, але очевидно мав місце конфлікт, хоч вони обоє заперечують. Доречі я не можу зрозуміти чому її так всі тут не люблять?? Вона дуже приємна дівчина, весела, понтів взагалі ніяких. А ще кілька разів бачив як вона коли йшла з корту, як справжня японка забирала своє сміття з собою а не лишала в бачку. Якщо говорити про гру, то скажіть коли був останній раз, як хто небудь окрім Серени брав 2 мейджори підряд???? Наомі ще дуже молода і видно, що розрив з тренером аж занадто негативно на неї вплинув. Якщо їй вдасться себе взяти в руки, то ще не раз вона тріумфуватиме на мейджорах. Доречі якщо прямо на цьому турнірі Квітова не змістить Осаку, то її вже ніхто не змістить аж до ЮСО
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:36
    +2
    Ну как там настроение у тех, кто утверждал, что Осака - первая ракетка на все времена
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.03.2019 08:27
    +1
    VoOne1983, 24.03.2019 04:31
    В Осаки проблеми не ігрового, а психологічного плану, я не знаю що там в неї з Байіном вийшло, але очевидно мав місце конфлікт, хоч вони обоє заперечують. Доречі я не можу зрозуміти чому її так всі тут не люблять?? Вона дуже приємна дівчина, весела, понтів взагалі ніяких. А ще кілька разів бачив як вона коли йшла з корту, як справжня японка забирала своє сміття з собою а не лишала в бачку. Якщо говорити про гру, то скажіть коли був останній раз, як хто небудь окрім Серени брав 2 мейджори підряд???? Наомі ще дуже молода і видно, що розрив з тренером аж занадто негативно на неї вплинув. Якщо їй вдасться себе взяти в руки, то ще не раз вона тріумфуватиме на мейджорах. Доречі якщо прямо на цьому турнірі Квітова не змістить Осаку, то її вже ніхто не змістить аж до ЮСО
    Со всем с вами согласен, кроме одного - не все не любят Осаку. Скорее, некоторые завидуют её успехам. Это же касается и Бенчич, и Андрееску.
    Мне все они симпатичны. То чего они добиваются - это результат их труда. И считаю, что чем больше качественных теннисистов, тем интересней турниры и выше цена победы в них.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 24.03.2019 08:25
    +1
    Про Осаку: не треба передчасно ховати дівчину. Вона стала першою ракеткою, вигравши 2 поспіль шлеми. Нічого іншого окрім одненького І-У вона не вигравала. Розумієте до чого я веду? Правильно, давайте дочекаємося кількох наступних шлемів і тоді побачимо. Неможливо бути весь час на піку форми протягом тривалого тенісного сезону, тому частина ТОПових тенісисток планомірно готується саме під успішний виступ на шлемах.
    Про Андреєску: вона знову це зробила - обіграла Кербер. Що можна сказати - молодець. Хоч у румунці я менше впевнений на рахунок топовості, хоча б по антропометрії - вона схильна до повноти, а зайві кілограми не стають у пригоді в тривалих матчах.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.03.2019 08:21
    +1
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Она та, кем себя считает. А считает она себя латышкой.
    Может хватит уже кровью мериться? Средневековье какое-то.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.03.2019 23:56
    +1
    vizuals, 23.03.2019 23:55
    Це все змінює
    Сарказм зараховано
    Ссылка
    Elis
      Elis, 23.03.2019 23:54
    +1
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:45
    Она точно не вторая Остапенко, так же, как и Бенчич с Андрееску. Потому что играют они куда более сбалансированно, а не в один удар. Что совершенно не говорит об их будущей доминации в теннисе. Больше всего на латышку похожа по стилю, к сожалению, Даяна. Надеюсь, что только пока.
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 24.03.2019 04:46
    0
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Цікаво виходить, Остапенко не латишка, але дуже багато разів помічав як вона спілкується латиською мовою, і не тільки зі змі, але навіть з мамою. А от від наших українок мабуть не дочекаюсь подібного(((. Могли б хоча б раз віддати данину українській мові і дати інтерв'ю українською (Марту Костюк це не торкається)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:55
    0
    Elis, 23.03.2019 23:54
    Даруйте, трішки поправлю - латвійку. У Остапенко батько українець, мати теж не латишка. Тому латиської крові в ній ні грама. А народилась у Латвії, тому латвійка.
    Це все змінює
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.03.2019 23:41
    0
    Stanislav Matusevych, 23.03.2019 23:37
    А были такие?
    Не удивлюсь, если с уходом Бажина Осака вообще закончится. Время покажет.
    Да, Стас, только время и может показать. Но лично я помню множество громких постов о новой королеве тенниса Наоми Осаке. На самом деле, пока подтверждается только мое мнение - Осака - вторая Остапенко, только более мощная физически. Если будет доказано обратное, посыплю голову пеплом
    Ссылка
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