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Индиан-Уэллс. Федерер вышел в полуфинал

Раонич и Тим в полуфинале, у Монфиса травма

  • 15.03.2019 21:50
  • 2679 просмотров
  • 1 комментарий
Индиан-Уэллс. Федерер вышел в полуфинал
© thestar.com. Милош Раонич
На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллс проходят матчи 1/4 финала. Милош Раонич обыграл Миомира Кецмановича. Вторым полуфиналистом стал Доминик Тим, соперник которого Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы. Во второй игровой день первым полуфиналистом стал Роджер Федерер.
 
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
 
Верхняя половина сетки (14 марта):
Доминик Тим – Гаэль Монфис – победа Тима (отказ соперника)
Милош Раонич – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4

Нижняя половина сетки (15 марта):
Хубар Хуркач – Роджер Федерер – 4:6, 4:6
Карен Хачанов – Рафаэль Надаль 
 
Полуфинальные пары
Доминик Тим – Милош Раонич
Федерер – Хачанов / Надаль
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 15.03.2019 21:59
    -2
    Поліція в номері Монфілса і Світоліної і загадкова травма? Щось тут не так...
    Можна ставити ставочку на прольот Світоліної
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