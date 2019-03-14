Индиан-Уэллс. Надаль и Федерер вышли в 1/4 финала (обновляется)

На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллс проходят поединки 4-го круга.
Индиан-Уэллс. 4-й круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:4
Милош Раонич (Канада) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6 (3), 2:6, 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:4 - отказ
Роджер Федерер (Швейцария) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Джон Изнер (США) – 6:4, 7:6 (1)Иво Карлович (Хорватия) – Доминик Тим (Австрия)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Гаэль Монфис (Франция)
Четвертьфинал
Верхняя половина сетки
Кольшрайбер / Монфис – Карлович / Тим
Раонич – Кецманович
Нижняя половина сетки
Хуркач – Федерер
Хачанов – Надаль
Источник — Sport.ua
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