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Индиан-Уэллс. Свитолина и Андрееску сыграют в полуфинале

18-летняя представительница Канады шокировала Гарбинье Мугурусу

  • 14.03.2019 05:59
  • 5248 просмотров
  • 10 комментариев
Индиан-Уэллс. Свитолина и Андрееску сыграют в полуфинале
© Jimmie48 Photography. Бьянка Андрееску
На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс проходят поединки 1/4 финала.
 
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
 
Игровой день 13 марта, нижняя половина сетки
Бьянка Андрееску (Канада) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:0, 6:1
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:4
 
Игровой день 14 марта, верхняя половина сетки
Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия)
Винус Уильямс (США) – Анжелик Кербер (Германия)
 
Полуфиналы
 
Бенчич/Плишкова – Уильямс/Кербер
Андрееску – Свитолина

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Arthur Sir
    Arthur Sir, 14.03.2019 01:39
    0
    common_sense, 13.03.2019 23:31
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Не забывай что Элина потратила очень много сил на Барти.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.03.2019 00:22
    -5
    Andrey Inkognito, 14.03.2019 00:17
    Наркоман? Надеюсь, тебя забанят за массовое оскорбление и мат.
    "и мат" - в тебе кал в голові замість мізків? Де ти мат побачив, дебілушка? А де "массовое оскобление"? Ти наркоман?
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    Hottabych
      Hottabych, 14.03.2019 00:21
    0
    Anton Muzychenko, 13.03.2019 23:43
    епта, этой Андрееску 18 лет... ппц она шкаф, что они едят то такое
    Котлетки с Пюрешкой
    Ссылка
    Andrey Inkognito
      Andrey Inkognito, 14.03.2019 00:17
    -6
    никовіліст, 14.03.2019 00:09
    Прикольно! После личной встречи Андрееску и Мугуруза играют вместе в паре - сейчас! Вот так совпадение!
    Наркоман? Надеюсь, тебя забанят за массовое оскорбление и мат.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.03.2019 00:09
    0
    Прикольно! После личной встречи Андрееску и Мугуруза играют вместе в паре - сейчас! Вот так совпадение!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 23:54
    -8
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:38
    Не стоит недооценивать обеих вчерашних юниорок.
    Вот так же чуть более года назад Будулай Залупеску, Алтын Подматраску, Лэжа Надиванэ и Лучок Назакуску на каком-нить румынском сайте смотрели на победы Марты Костюк и комментировали: "Не стоит недооценивать юниорку." А вон оно как оказалось... Мы здесь сами её переоценили. Пустым местом оказалась наша Марточка, падшей звездочкой, которая и не засветилась бы тогда, если б её не ПЕРЕоценивали соперницы.
    К чему я веду? Не нужно ни Вондроушову ни румынку переоценивать. Выиграла Мугурузу, которую последний год штормит и болтает непредсказуемо, которую и Кюстюк едва не победила в своё время, - умничка! Но по сути у обеих просто не было достаточных лет жизни, чтоб набраться опыта, который имеет Свитолина. Ещё нет слаженной команды, ещё нет финансовой базы. Сейчас у них, как и у Костюк на АО 2018, всё происходит впервые в жизни. Элине достаточно просто сыграть спокойно, как она умеет, и чтоб травмы не мешали. И всё - шансов у юниорок не более чем статистический "на всякий случай".
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    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 23:46
    +1
    нічо собі Мугурусу винесли. несподівано
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    Anton Muzychenko
      Anton Muzychenko, 13.03.2019 23:43
    +5
    епта, этой Андрееску 18 лет... ппц она шкаф, что они едят то такое
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:38
    +3
    common_sense, 13.03.2019 23:31
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Не стоит недооценивать обеих вчерашних юниорок.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 13.03.2019 23:31
    0
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Ссылка
    Anton Muzychenko
      Anton Muzychenko, 13.03.2019 23:43
    +5
    епта, этой Андрееску 18 лет... ппц она шкаф, что они едят то такое
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:38
    +3
    common_sense, 13.03.2019 23:31
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Не стоит недооценивать обеих вчерашних юниорок.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 23:46
    +1
    нічо собі Мугурусу винесли. несподівано
    Ссылка
    Arthur Sir
    Arthur Sir, 14.03.2019 01:39
    0
    common_sense, 13.03.2019 23:31
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Не забывай что Элина потратила очень много сил на Барти.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 14.03.2019 00:21
    0
    Anton Muzychenko, 13.03.2019 23:43
    епта, этой Андрееску 18 лет... ппц она шкаф, что они едят то такое
    Котлетки с Пюрешкой
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.03.2019 00:09
    0
    Прикольно! После личной встречи Андрееску и Мугуруза играют вместе в паре - сейчас! Вот так совпадение!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 13.03.2019 23:31
    0
    ну теперь Элинке не должно ничего помешать сыграть в финале. кроме нее самой. как обычно наши спортсмены будут сражаться против себя, а не против соперника
    Ссылка
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