Индиан-Уэллс. Бенчич в трех сетах одолела Плишкову

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Динамо выбыло из Лиги Европы, крупно уступив Челси и во втором матче 07:53 — kot-7 Самое интересное что Спирт юа счет угадал, прогноз что в первой игре, что во второй сбылся, как в... 07:51 — Roman Stromylo краще такі 0-5, ніж потяг і 0-1... 07:44 — surik Усі це розуміють, але нічого поробити не можуть! Вказівка від Госдепа, мабуть така. Усе в країні ...

Семь разгромов: худший евросезон для Украины за 27 лет 07:51 — valenok6 Динама не первая. Не порядок. 07:44 — Василий Бакановский А есть статистика по крупным победам? 07:41 — Istm зато есть увлекательный чемпионат на 12 команд, да, павелки, палкинды?

Сарри назвал главную проблему Динамо 07:46 — PFCLviv Зато ми гарно танцюємо і співаємо в нічних клубах Києва ! 07:45 — valenok6 Опять европейская толерантность. Просто вежливо поиздевался на профанами от футбола.

Александр ГОЛОВКО: «Игрокам Динамо не стоит просить прощения» 07:44 — valenok6 За...али этими публичными прощениями, расшаркиваниями перед плебсом. Играют как могут. Т.е. плохо...