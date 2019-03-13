Индиан-Уэллс. Андрееску стала первой полуфиналисткой (обновляется)

На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс проходят поединки 1/4 финала.
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
Игровой день 13 марта, нижняя половина сетки
Бьянка Андрееску (Канада) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:0, 6:1
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Игровой день 14 марта, верхняя половина сетки
Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия)
Винус Уильямс (США) – Анжелик Кербер (Германия)
Полуфиналы
Бенчич/Плишкова – Уильямс/КерберАндрееску – Свитолина/Вондроушова
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
К чему я веду? Не нужно ни Вондроушову ни румынку переоценивать. Выиграла Мугурузу, которую последний год штормит и болтает непредсказуемо, которую и Кюстюк едва не победила в своё время, - умничка! Но по сути у обеих просто не было достаточных лет жизни, чтоб набраться опыта, который имеет Свитолина. Ещё нет слаженной команды, ещё нет финансовой базы. Сейчас у них, как и у Костюк на АО 2018, всё происходит впервые в жизни. Элине достаточно просто сыграть спокойно, как она умеет, и чтоб травмы не мешали. И всё - шансов у юниорок не более чем статистический "на всякий случай".
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.