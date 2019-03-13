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Индиан-Уэллс. Халеп вылетела на стадии 1/8 финала (обновляется)

Кики Бертенс и Симона Халеп покидают турнир

  • 13.03.2019 02:48
  • 891 просмотр
  • 1 комментарий
Индиан-Уэллс. Халеп вылетела на стадии 1/8 финала (обновляется)
© WTA. Гарбинье Мугуруса
На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс проходят поединки четвертого круга.
 
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
 
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Голландия) – 5:7, 6:1, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 3:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6 (8), 5:7, 6:4
 
Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия)
Винус Уильямс (США) – Мона Бартель (Германия)
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Арина Соболенко (Беларусь) – Анжелик Кербер (Германия)
 
Потенциальные четвертьфиналы
 
Верхняя сетка
Бенчич/Осака – Контавейт/Плишкова
Уильямс/Бартель – Соболенко/Кербер 
 
Нижняя сетка
Мугуруса – Андрееску
Свитолина Вондроушова
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    FCDK_87
      FCDK_87, 13.03.2019 03:47
    0
    Сетка норм у Эли!
    Ссылка
    FCDK_87
      FCDK_87, 13.03.2019 03:47
    0
    Сетка норм у Эли!
    Ссылка
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