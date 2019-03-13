Индиан-Уэллс. Халеп вылетела на стадии 1/8 финала (обновляется)

На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс проходят поединки четвертого круга.
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Голландия) – 5:7, 6:1, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 3:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6 (8), 5:7, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия)
Винус Уильямс (США) – Мона Бартель (Германия)
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Арина Соболенко (Беларусь) – Анжелик Кербер (Германия)
Потенциальные четвертьфиналы
Верхняя сетка
Бенчич/Осака – Контавейт/Плишкова
Уильямс/Бартель – Соболенко/Кербер
Нижняя сетка
Мугуруса – Андрееску
Свитолина – Вондроушова
Источник — Sport.ua
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