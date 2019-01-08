ФОТО ДНЯ. Свитолина поучаствовала в промо-кампании для Nike

Всемирноизвестной бренд Nike выпустил линейку экипировки теннисистов к Открытому чемпионату Австралии.
В промо-кампании новой коллекции приняли участие Элина Свитолина, Ник Кириос, Слоан Стивенс и другие.
Матчи основной сетки турнира стартуют 14 января.
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Источник — Большой теннис Украины
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