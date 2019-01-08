ФОТО ДНЯ. Свитолина поучаствовала в промо-кампании для Nike

21:39 — jekаfunny

Ну так "остается на том же уровне". Поправьте монокль. Например Бельанда во Франции играл хорошо,...

21:36 — JulikoB

Многие из этого состава играю успешно за топы, почему в Шахтере они позорились? Посмотри статисти...

21:33 — Серж Пир

Да это зрада вообще. Арсенал с Анри и другими топами топтал даже Верпаковскис

21:32 — Серж Пир

А что там рассказывать? Раз - случайность два - совпадение, три - закономерность, а четыре - это ...

21:31 — JulikoB

Почему тогда не забивали?

21:31 — JulikoB

25.11.2008 Арсенал – Динамо Киев 1:0 (0:0) 17.09.2008 Динамо Киев – Арсенал 1:1 (0:0) 05.11.2...