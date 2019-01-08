Australian Open. Призовые по раундам

В 2019 году призовой фонд Australian Open составил $62,5 миллиона. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$ 4,100,000
|Финалист
|$ 2,050,000
|1/2 финала
|$ 920,000
|1/4 финала
|$ 460,000
|4-й раунд
|$ 260,000
|3-й раунд
|$ 155,000
|2-й раунд
|$ 105,000
|1-й раунд
|$ 75,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$ 750,000
|Финалисты
|$ 375,000
|1/2 финала
|$ 190,000
|1/4 финала
|$ 100,000
|3-й раунд
|$ 55,000
|2-й раунд
|$ 32,500
|1-й раунд
|$ 21,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$ 45,000
|2-й раунд
|$ 25,000
|1-й раунд
|$ 15,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$ 185,000
|Финалисты
|$ 95,000
|1/2 финала
|$ 47,500
|1/4 финала
|$ 23,000
|2-й раунд
|$ 11,500
|1-й раунд
|$ 5,950
Отметим, что в 2018 году призовой фонд турнира составлял $55 млн.
Источник — Sport.ua
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