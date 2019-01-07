Свитолина, Цуренко, Ястремская и Костюк сыграют за сборную Украины

Марадона был великим футболистом, а ныне спившийся и обкурившийся неадекват

Правильно, вместе со сборной Аргентины а не у него одного. Играет команда, и это заслуга всей ком...

21:17 — Dyadya_Vova

Ты просто споришь сам с собой из прошлого. Сначала говоришь, что индекс решает, а потом что индек...

21:08 — jekаfunny

Молодец что цитируешь умных людей , а теперь заходим на трибуну и смотришь не только числовой инд...

21:03 — OLEXANDER

Претензії шантрапи до власника клубу.Це те саме, що заздрісники твоєї машини сказали тобі, щоб ...