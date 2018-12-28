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Брисбен-2019. Марта Костюк вышла в полуфинал квалификации

Украинская теннисистка взяла верх над британкой Хизер Уотсон

  • 28.12.2018 05:49
  • 906 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла 26-летнюю британку Хизер Уотсон в четвертьфинале квалификации турнира в Брисбене.

Для победы над Уотсон украинке понадобилось три сета: 6/7, 6/2, 6/3.

Несмотря на то, что первый сет Костюк проиграла, она сумела переломить ход матча и добиться победы.

Турнир в австралийском Брисбене будет проходить с 30-го декабря 2018-го года по 6-го января 2019-го года.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    temamx27
      temamx27, 28.12.2018 06:19
    0
    Марта в своем стиле)
    Ссылка
    temamx27
      temamx27, 28.12.2018 06:19
    0
    Марта в своем стиле)
    Ссылка
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