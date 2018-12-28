Брисбен-2019. Марта Костюк вышла в полуфинал квалификации

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла 26-летнюю британку Хизер Уотсон в четвертьфинале квалификации турнира в Брисбене.

Для победы над Уотсон украинке понадобилось три сета: 6/7, 6/2, 6/3.

Несмотря на то, что первый сет Костюк проиграла, она сумела переломить ход матча и добиться победы.

Турнир в австралийском Брисбене будет проходить с 30-го декабря 2018-го года по 6-го января 2019-го года.