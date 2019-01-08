Бери участь в Ekipo Grand Expert-2019 та вигравай призи

Сьогодні ми анонсуємо черговий річний конкурс експертів та знавців тенісу, що цього року має назву EKIPO Grand Expert 2019. Як й минулоріч, наш конкурс триватиме рік. Він складатиметься з чотирьох етапів прогнозів, кожен з яких буде присвячено одному з турнірів Великого Шлему 2019 року. В січні це буде AUSTRALIAN Open, в травні Roland Garros, в липні Wimbledon, у вересні US Open.

За традицією переможець кожного етапу отримає фірмовий великий рушник з офіційного магазину кожного з турнірів. Учасники, що займуть 2-3 місця, отримають фірмові маленькі рушники. Окрім головних призів, гравці, що займуть перші три місця, отримають призи від наших традиційних спонсорів та компаній, які приєднаються до нас цього року. Про всі призи ми повідомимо вже перед стартом першого етапу конкурсу.

Що треба зробити, щоб взяти участь в конкурсі «EKIPO Grand Expert»?

1. Зареєструйтесь на сайті tennisua.org до початку конкурсу (тим, хто реєструвався для участі в конкурсі минулого року, робити цього вруге не треба)

2. Залиште свій коментар під постом на САЙТІ tennisua.org з переліком матчів для прогнозів, що буде виставлятись кожного дня.

3. Матчі для прогнозів виставляються щоденно після офіційного оголошення розкладу ігор. Для австралійського турніру цей час припадає приблизно на 12 годину дня за київським часом.

4. Прогнози в коментарях приймаються щоденно до офиційного початку всіх матчів, що вказаний в офиційному розкладі турніру незалежно від погодних умов та переносів матчів. Традиційно в Австралії матчі починаються об 11:00 ранку. Тобто, прогнози приймаються до 02:00 ночі за київським часом. Часткові прогнози на матчі, що не розпочалися, не приймаються.

5. Після кожного кола змаганнь на сайті будуть виставлятися результати всіх учасників для перевірки та погодження. Традиційно організатори роблять все можливе, щоби результати виставляти щоденно.

6. В перший тиждень турніру на конкурс виставлятимуться 10 матчів щоденно. Вартість кожного зробленого прогнозу на матч – 1 очко. Вартість вгаданого переможця матчу – 3 очки. Вартість вгаданого результату матчу (переможець та рахунок за сетами) – 5 очок. Ці очки не додаються. Тобто, за кожен матч учасник може отримати 1, 3 або 5 очок.

7. З понеділка другого тижня на конкурс виставляються 5 матчів в день. А очки подвоюються. Відповідно 2, 6 та 10 очок.

8. В дні фінальних ігор на конкурс виставляються від 3 до 5 ігор. Очки фінальних матчів завжди потроюються – 3, 9 и 15 очок відповідно.

9. Всі щоденні результати гравця додаються один до одного. Переможцем стає учасник, що набере найбільшу кількість очок протягом всього етапу. При рівності очок перевага надається тому учаснику, що більше разів потрапляв в провідну трійку за підсумком ігрового дня. При рівності цих показників перевагу має той, хто здобув найбільший відсоток можливих очок за підсумками будь якого з ігрових днів.

10. Участь в прогнозі кожного дня необов’язкова. Почати та завершити участь можливо в будь-який день.

11. Якщо матч було передчасно завершено через травму гравця, переможцю додаються решта сетів до повного рахунку. Якщо матч не відбувся через травму гравця переможець отримає суху перемогу (3:0 або 2:0). Якщо в анонсованому матчі відбулася заміна гравця – ця гра знімається з прогнозу й очки за нього не зараховуються.

Інформацію про спеціальні призи буде оголошено додатково.