Катарина Завацкая – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет поединок 1/2 финала против Тамары Корпач из Германии (№180 WTA), которая посеяна под третьим номером.

Поединок состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 2,65 против 1,5.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.