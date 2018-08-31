Катарина Завацкая – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет поединок 1/2 финала против Тамары Корпач из Германии (№180 WTA), которая посеяна под третьим номером.
Поединок состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 2,65 против 1,5.
В предыдущем раунде Завацкая переиграла первую сеяную Викторию Томову из Болгарии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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