Катарина Завацкая – Ига Святек. LIVE трансляция

Первого сентября на грунтовом 60-тысячнике в Будапеште украинка Катарина Завацкая (№203 WTA) проведет финальный поединок против Иги Святек из Польши (№298 WTA), которая недавно выиграла юниорский Уимблдон.
Поединок состоится на корте №3, с которого нет видеотрансляции. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 3,25 против 1,27.
В предыдущем раунде Завацкая переиграла Тамару Корпач из Германии.
В этой новости будет отображаться точный счет, а также будут описаны ключевые моменты поединка.
Источник — Sport.ua
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