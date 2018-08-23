US Open. Халеп сыграет Канепи, Возняцки со Стосур

Румынка Симона Халеп (1) сразится с эстонкой Кайей Канепи, датчанка Каролина Возняцки (2) – с австралийкой Самантой Стосур, американка Серена Уильямс (17) – с представительницей Польши Магдой Линетт.
Чемпионка-2004 Светлана Кузнецова стартует матчем против двукратной победительницы турнира Винус Уильямс (16), а Евгения Родина – против действующей чемпионки Слоун Стивенс (3). Маргарита Гаспарян встретится с чемпионкой-2016 Анжелик Кербер (4).
Напомним, что соперниц по основной сетке узнали и пять украинок.
Источник — Sport.ua
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