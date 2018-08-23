US Open. Халеп сыграет Канепи, Возняцки со Стосур

23:05 — chmpforever

помню,когда ЧО с Шкендербреу играл на выезде и мне так дико было тогда видеть подобные пустые три...

23:02 — Руслан Шевченко

Пропущенный мяч, сведет с нулю ответку в Германии.

23:00 — chmpforever

полный стадион (((

22:58 — zlobnyi

Представьте, что будет в Германии

22:58 — lenares85

Если отмахнулся и не попал то ижелтой не факт, бо на инстинктах дернулся от боли, если отмахнулся...

22:57 — Андрій Ванчак

Реальные мужики!!! Кто понял, тому рад!!! Удачи Вернидубищам!!!

22:57 — vlado4ek92

Ну согласитесь, у этих парней яйца есть) За такую команду, даже не так за игру, как за желание и ...

22:57 — nagoHak

5 тыщ зрителей на стадионе... имхо из-за задранных цен, 300грн овердофига..

22:57 — chmpforever

Леднёв...