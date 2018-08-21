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Марта Костюк – Валентина Ивахненко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда квалификации US Open

  • 21.08.2018 15:03
  • 976 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
21 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против экс-украинки Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
 
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №9. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество Костюк: 1,4 против 3,15 на уроженку Ялты. 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ivars99
      ivars99, 21.08.2018 15:06
    +6
    С предателями надо построже...
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