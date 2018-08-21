Марта Костюк – Валентина Ивахненко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16:39 — shorsnicolja

Dynamo_s_Dnepra, 21.08.2018 16:31А ты не подумал о том, что это очередная провокация геббельса?==...

16:31 — Dynamo_s_Dnepra

А ты не подумал о том, что это очередная провокация геббельса?

16:23 — alladin1980

1. Если игроки 95% з/п игроки получают в конвертах, то со своими жалобами пусть обращаются в спор...

16:15 — Юстас Хомичус

Вот интересный случай-Статья 175 УК Украины определяет срок за нецелевое использование средств пр...