Марта Костюк – Валентина Ивахненко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против экс-украинки Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №9. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество Костюк: 1,4 против 3,15 на уроженку Ялты.
Источник — Sport.ua
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