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Цуренко – Халеп / Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального поединка на турнире в Цинциннати

  • 17.08.2018 13:29
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
17 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против победительницы матча Симона Халеп (№1 WTA, Румыния) – Эшли Барти (№16 WTA, Австралия).
 
Сначала румынка и австралийка сыграют первым запуском на центральном корте матч третьего круга, после чего сильнейшая из них встретится с Цуренко пятым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время – около полуночи по Киеву. Погода может внести свои коррективы. C 14 до 17 по местному времени (разница 7 часов) передают дождь.
 
Напомним, в предыдущем раунде Леся в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 

 

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Источник — Sport.ua

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