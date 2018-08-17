Цуренко – Халеп / Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против победительницы матча Симона Халеп (№1 WTA, Румыния) – Эшли Барти (№16 WTA, Австралия).
Сначала румынка и австралийка сыграют первым запуском на центральном корте матч третьего круга, после чего сильнейшая из них встретится с Цуренко пятым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время – около полуночи по Киеву. Погода может внести свои коррективы. C 14 до 17 по местному времени (разница 7 часов) передают дождь.
Напомним, в предыдущем раунде Леся в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Макарову.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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