Цуренко – Халеп / Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против победительницы матча Симона Халеп (№1 WTA, Румыния) – Эшли Барти (№16 WTA, Австралия).

Сначала румынка и австралийка сыграют первым запуском на центральном корте матч третьего круга, после чего сильнейшая из них встретится с Цуренко пятым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время – около полуночи по Киеву. Погода может внести свои коррективы. C 14 до 17 по местному времени (разница 7 часов) передают дождь.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.