Михаэла БУЗАРНЕСКУ: Вернусь на корт и закончу третий сет со Свитолиной

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, получившая тяжелую травму в поединке с Элиной Свитолиной на турнире в Монреале, поблагодарила украинскую теннисистку за оказанную помощь.

«Спасибо, Элина, за твою помощь на корте! Я скоро вернусь, и мы сможем закончить третий сет», — написала Бузарнеску в твиттере.

Поединок Свитолина — Бузарнеску был прерван в третьем сете из-за травмы румынки. Свитолина была одной из первых, оказавших помощь теннисистке.

And thank you @ElinaSvitolina for your help on court! I will be back so we can finish this 3rd set 😬 https://t.co/WNA3tvhHCF