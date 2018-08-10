Михаэла БУЗАРНЕСКУ: Вернусь на корт и закончу третий сет со Свитолиной

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, получившая тяжелую травму в поединке с Элиной Свитолиной на турнире в Монреале, поблагодарила украинскую теннисистку за оказанную помощь.
«Спасибо, Элина, за твою помощь на корте! Я скоро вернусь, и мы сможем закончить третий сет», — написала Бузарнеску в твиттере.
Поединок Свитолина — Бузарнеску был прерван в третьем сете из-за травмы румынки. Свитолина была одной из первых, оказавших помощь теннисистке.
And thank you @ElinaSvitolina for your help on court! I will be back so we can finish this 3rd set 😬 https://t.co/WNA3tvhHCF— Mihaela Buzarnescu (@MikiBuzarnescu) 10 августа 2018 г.
Источник — Twitter
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