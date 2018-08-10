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Михаэла БУЗАРНЕСКУ: Вернусь на корт и закончу третий сет со Свитолиной

Румынская теннисистка поблагодарила украинку за оказанную помощь

  • 10.08.2018 13:22
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Getty Images. Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Михаэла Бузарнеску

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, получившая тяжелую травму в поединке с Элиной Свитолиной на турнире в Монреале, поблагодарила украинскую теннисистку за оказанную помощь.

«Спасибо, Элина, за твою помощь на корте! Я скоро вернусь, и мы сможем закончить третий сет», — написала Бузарнеску в твиттере.

Поединок Свитолина — Бузарнеску был прерван в третьем сете из-за травмы румынки. Свитолина была одной из первых, оказавших помощь теннисистке.

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Источник — Twitter

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