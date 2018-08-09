Свитолина – Конта / Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок третьего круга. Соперницей украинки станет победительница матча Йоханна Конта (Великобритания) – Виктория Азаренко (Беларусь).
Отметим, что матч Конты и Азаренко был прерван из-за дождя во втором сете при счете 3:0 в пользу британки, которая до этого выиграла и первую партию
Йоханна и Виктория доиграют свою встречу вторым запуском на корте «Banque Nationale» (начало не ранее 19:30 по Киеву).
Свитолина сыграет с победительницей четвертым запуском на корте номер 9. Начало матча не ранее 22:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Также отметим, что на 5 корте поединок парного разряда сыграет Людмила Киченок. В дуэте с Аленой Остапенко она сразится против восьмой сеяной пары Эшли Барти / Деми Схюрс.
Источник — Sport.ua
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Йоханна, конечно, в последнее время играет нестабильно, но победы над Сереной, Остапенко и, скорее всего, Азаренко, впечатляют.
Йоханна, конечно, в последнее время играет нестабильно, но победы над Сереной, Остапенко и, скорее всего, Азаренко, впечатляют.
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