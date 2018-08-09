Свитолина – Конта / Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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14:39 — Pavel Yakimovich

даже если бы их не было - не нужен Реалу этот петух

14:31 — scooterok

Чушь, не нужен он Реалу! На его позицию есть Ассенсио, Винисиус.