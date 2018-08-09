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Свитолина – Конта / Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга на турнире в Монреале

  • 09.08.2018 13:02
  • 1346 просмотров
  • 5 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Девятого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок третьего круга. Соперницей украинки станет победительница матча Йоханна Конта (Великобритания) – Виктория Азаренко (Беларусь).
 
Отметим, что матч Конты и Азаренко был прерван из-за дождя во втором сете при счете 3:0 в пользу британки, которая до этого выиграла и первую партию
 
Йоханна и Виктория доиграют свою встречу вторым запуском на корте «Banque Nationale» (начало не ранее 19:30 по Киеву).
 
Свитолина сыграет с победительницей четвертым запуском на корте номер 9. Начало матча не ранее 22:00 по Киеву.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
Также отметим, что на 5 корте поединок парного разряда сыграет Людмила Киченок. В дуэте с Аленой Остапенко она сразится против восьмой сеяной пары Эшли Барти / Деми Схюрс.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vlukiantsev
    online
      vlukiantsev, 09.08.2018 13:18
    +1
    То бишь, Конта/Азаренка сыграют два одиночных матча в один день?
    Ссылка
    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 09.08.2018 13:19
    +1
    конта это очень серьезно
    Ссылка
    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 09.08.2018 13:19
    +1
    vlukiantsev, 09.08.2018 13:18
    То бишь, Конта/Азаренка сыграют два одиночных матча в один день?
    такое бывает когда доигровка
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    endymion2018
      endymion2018, 09.08.2018 13:50
    0
    Надеюсь, доигровка будет продолжительной.)
    Йоханна, конечно, в последнее время играет нестабильно, но победы над Сереной, Остапенко и, скорее всего, Азаренко, впечатляют.
    Ссылка
    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 09.08.2018 13:52
    +1
    endymion2018, 09.08.2018 13:50
    Надеюсь, доигровка будет продолжительной.)
    Йоханна, конечно, в последнее время играет нестабильно, но победы над Сереной, Остапенко и, скорее всего, Азаренко, впечатляют.
    та там доигровки на 15 минут дела)))
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