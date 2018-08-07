Свитолина / Севастова – Гёргес / Кар. Плишкова. LIVE трансляция

7 августа украинка Элина Свитолина стартует на Открытом чемпионате Канады по теннису. Первый поединок украинка проведет в парном разряде.
В дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой украинка сразится с немецко-чешской парой Юлия Гергес / Каролина Плишкова.
Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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