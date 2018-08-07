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Свитолина / Севастова – Гёргес / Кар. Плишкова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда парного разряда на турнире в Монреале

  • 07.08.2018 21:31
  • 383 просмотра
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
7 августа украинка Элина Свитолина стартует на Открытом чемпионате Канады по теннису. Первый поединок украинка проведет в парном разряде.
 
В дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой украинка сразится с немецко-чешской парой Юлия Гергес / Каролина Плишкова.
 
Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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