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Леся Цуренко – Кэти Болтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию старового поединка украинской теннисистки на турнире в Канаде

  • 06.08.2018 22:08
  • 1294 просмотра
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
6-го августа на Открытом чемпионате Канады украинка Леся Цуренко проведет матч против Кэти Болтер.
 
21-летняя британка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Встреча Цуренко - Болтер состоится сегодня на 9-м корте.
 
Ориентировочное время начала поединка – 22:15 по Киеву.
 
 
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Источник — Sport.ua

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