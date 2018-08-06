Леся Цуренко – Кэти Болтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6-го августа на Открытом чемпионате Канады украинка Леся Цуренко проведет матч против Кэти Болтер.
21-летняя британка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Встреча Цуренко - Болтер состоится сегодня на 9-м корте.
Ориентировочное время начала поединка – 22:15 по Киеву.
Другая украинка, Элина Свитолина, стартует на турнире позже.
Источник — Sport.ua
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