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Rogers Cup. Цуренко сыграет против британки Болтер

Украинская теннисистка готовится к старту соревнований

  • 06.08.2018 15:22
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Rogers Cup, который проходит в Канаде, начнется для украинской теннисистки Леси Цуренко поединком против Кэти Болтер.

21-летняя британка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Встреча Цуренко - Болтер состоится сегодня на 9-м корте.

Другая украинка, Элина Свитолина, стартует на турнире позже.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 06.08.2018 15:43
    -1
    В Монреале турнир называется Coupe Rogers
    Ссылка
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