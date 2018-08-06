Rogers Cup. Цуренко сыграет против британки Болтер

Лягти під когось за великі гроші- ось сенс нашої ситуації скрізь. І у футболі і у державі!

Тому що Реал і не грав з Янг Бойз

Росийским клубам как всегда "везет" видимо инфантильный передал жеребьевку в надежные р...

Я увидел три (не сказал бы, что 100%, но подозрительных) в ворота ДК, и одно в ворота Шахты

Иещё "два портсигара отечественных, три магнитофона импортных, пиджак замшевый... три!"

16:08 — zac76

А им оно надо? Их волнуют только деньги (свои)

16:04 — euro2012_za_2012euro

Ещё раз о футболках: Ювентус (105-120евро), Шахтер (от 85евро=2700грн). Билеты Реал-Барселона от ...